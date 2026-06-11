В Башкирии пенсионерка лишилась автомобиля и 4 млн рублей

В дежурную часть обратилась 65-летняя женщина, лишившаяся более четырех миллионов рублей, в том числе личного автомобиля. Она рассказала, что в апреле неизвестные звонили и писали ей в мессенджере, представляясь лжеработниками Пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и правоохранительных органов.
Заявительнице обещали перерасчет пенсии, пугали уголовным делом о переводе денег в недружественные страны и требовали задекларировать сбережения и защитить их от мошенников. В итоге аферисты убедили ее снять все накопления.
Доверившись «специалистам», женщина сняла с банковских счетов три миллиона рублей и продала иномарку. Деньги потерпевшая передавала курьерам. Обман раскрылся, когда мошенники перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.