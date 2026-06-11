В Башкирии пенсионерка лишилась автомобиля и 4 млн рублей

В дежурную часть обратилась 65-летняя женщина, лишившаяся более четырех миллионов рублей, в том числе личного автомобиля. Она рассказала, что в апреле неизвестные звонили и писали ей в мессенджере, представляясь лжеработниками Пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и правоохранительных органов.