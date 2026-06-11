Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из округов Краснодара после налета БПЛА остался без света

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города.

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города.

Как указано в сообщении ЕДДС, из-за повреждения линии электропередачи 6−10 кВ были отключены две подстанции. Приблизительное время восстановления подачи электроэнергии в дома неизвестно. В службе добавили, что без света остались улицы 2-я Тихая, 5-я Дорожная, Апрельская, Спокойная, Ипподромная, Российская, Жлобы и другие.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом. Начался пожар. Два человека пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше