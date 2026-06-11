Hürriyet: В Турции 27 «звёздам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

Ранее хакеры заявили о взломе OnlyFans и доступе к данным примерно 340 миллионов пользователей, включая имена, адреса электронной почты, номера телефонов, рейтинги авторов и частичную информацию о платёжных картах. Подтверждения полноценного взлома от самой площадки пока нет, а эксперты по кибербезопасности не исключают, что база могла быть собрана из старых утечек и открытых профилей.