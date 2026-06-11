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В Белфасте полиция применила водомёты для разгона протестующих

На севере Белфаста полиция Северной Ирландии применила водомёты против демонстрантов. Протестующие забрасывали полицейских камнями. Беспорядки вспыхнули после нападения мигранта на прохожего, передаёт Sky News.

Источник: Life.ru

«Несколько полицейских машин выдвинулись вперёд, после чего толпа отступила. Полиция применила против протестующих водомёты», — уточняет телеканал.

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.