В Белфасте полиция применила водомёты для разгона протестующих

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.