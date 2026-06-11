В Белфасте полиция применила водомёты для разгона протестующих

«Несколько полицейских машин выдвинулись вперёд, после чего толпа отступила. Полиция применила против протестующих водомёты», — уточняет телеканал.
Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.
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