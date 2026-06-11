Тайна Усольцевых: новые находки в Кутурчине расшифровал эксперт

«Медведи тут, скорее всего, ни при чём. Они бы сразу всех не съели, — пояснил он в эксклюзивном комментарии. — Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это всё было бы разбросано на виду. Именно вещи животные бы не стали прятать, закапывать. То есть это было бы уже давно обнаружено», — вынес вердикт Игнатов.