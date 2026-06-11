Тайна Усольцевых: новые находки в Кутурчине расшифровал эксперт

В Партизанском районе Красноярского края продолжается расследование одного из самых загадочных исчезновений последних лет. Семья Усольцевых — 64‑летний Сергей, 48‑летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — перестали выходить на связь ещё 28 сентября 2025 года. С тех пор эта история обрастает не столько фактами, сколько вопросами. Очередной этап поисков завершился находкой, которая породила ещё больше версий. Пояснения дал в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Новые улики: что нашли в лесу?
По сообщению участников поисковой операции, на этот раз была обнаружена часть палки для туристической ходьбы. По данным СК, на месте поисков найдены и другие вещи, которые предположительно могут принадлежать пропавшей семье. Сейчас все найденные предметы переданы на исследование в лабораторию Следственного комитета.
В эксклюзивном комментарии aif.ru известный криминалист Михаил Игнатов призвал не строить иллюзий по поводу обломка туристической палки. По его мнению, она не может стать ключом к раскрытию этой мрачной тайны.
«Что касается информации об обломке палки для туристической ходьбы, то, во‑первых, неизвестно, чья это палка. Тут можно только строить догадки, — заявил эксперт. — Во‑вторых, надо исследовать, была она отпилена, сломана — и, если сломана, то каким образом. Может, её зверь погрыз. Сделать какие‑то выводы о том, что с ними произошло, по этому обломку практически невозможно».
Игнатов подчеркнул, что настоящей уликой могли бы стать лишь предметы, указывающие на присутствие пропавших: фрагменты одежды конкретно Сергея или Ирины, их мобильные телефоны, рюкзаки, обувь либо их останки.
Лесные хищники: случайность или следствие?
Обстановку на месте поисков накалили и очевидцы, сообщившие о большом количестве медвежьих следов в районе исчезновения семьи. Скопление косолапых в районе поисков заставило нервничать участников поисков. Возникал резонный вопрос: не стали ли Усольцевы жертвой диких животных?
«Медведи тут, скорее всего, ни при чём. Они бы сразу всех не съели, — пояснил он в эксклюзивном комментарии. — Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это всё было бы разбросано на виду. Именно вещи животные бы не стали прятать, закапывать. То есть это было бы уже давно обнаружено», — вынес вердикт Игнатов.
При этом эксперт добавил, что реальная угроза от хищников сейчас исходит не к пропавшим, а к самим поисковикам.
И всё‑таки побег, а не трагедия?
Михаил Игнатов, внимательно изучивший все обстоятельства дела, настаивает на версии, которая поначалу казалась многим фантастической: семья Усольцевых инсценировала исчезновение и покинула страну.
«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Моя версия остаётся неизменной: я считаю, что они скрылись, — заявил криминалист. — Возможно, позже будет найдено то, что её опровергнет или подтвердит».
По мнению Игнатова, это был тщательно спланированный побег. Сложнее всего в такой авантюре — раствориться без следа. Эксперт отмечает парадокс: Усольцевы не находились в розыске на момент пропажи. Они могли легально купить билеты на поезд или самолёт и уехать, например, на юг. Но тогда бы их «засветили» базы данных, остался бы цифровой след. Вместо этого они просто канули в никуда.
«Где они находятся и что с ними произошло, никто не понимает — даже, может быть, те, от кого они скрылись. Я думаю, такие люди есть, кто крайне заинтересован», — добавил эксперт.
Где искать следы Усольцевых?
Если принимать версию побега как рабочую, возникает главный вопрос: куда можно скрыться семье с маленьким ребёнком в столь резонансном деле? Михаил Игнатов убеждён, что внутри России укрыться не получится.
"При таком резонансе, который вызвало их исчезновение, где‑то в какой‑то деревушке.
затеряться крайне тяжело, потому что их лица знает вся страна. В любой деревне, небольшом городке их бы опознали, сообщили бы в полицию", — объясняет он.
По логике криминалиста, Усольцевым ничего не оставалось, кроме как нелегально пересечь границу или использовать поддельные документы. География побега, которую озвучил эксперт, поражает воображение.
«Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — заявил Игнатов.
Главный свидетель: странный сын Ирины Усольцевой.
У любой запутанной истории есть свой самый неоднозначный персонаж. В деле Усольцевых эту роль играет Даниил Баталов — сын Ирины Усольцевой от первого брака. С самого начала поисков его поведение вызывало недоумение у публики и экспертов. Молодой человек не выглядит убитым горем. Он спокойно посещает ток‑шоу, посвящённые исчезновению семьи, ведёт активные соцсети, но при этом — ни истерик, ни причитаний, свойственных людям, потерявшим близких.
В эксклюзивном комментарии aif.ru Михаил Игнатов высказал гипотезу, которая многое объясняет в этом спокойствии.
«Я много наблюдал за поведением сына, могу предположить, что он в курсе ситуации с их побегом. Он ведёт себя очень тихо, спокойно, без скорби, без печали. Пропали — да, плохо, но при этом как‑то особо не горюет», — резюмировал криминалист.
Если теория Игнатова верна, то спокойствие Даниила — это не чёрствость, а знание секрета. Он понимает, что мать, отчим и сестра живы, просто находятся за тысячи километров. Однако пока это лишь догадки. Следователи продолжают работу, чтобы разобраться в этой запутанной истории.