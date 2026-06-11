Полиция спустя четыре года раскрыла убийство в Павлодарской области

Спустя несколько лет, в 2026 году, в ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и проверки круга общения потерпевшего сотрудники полиции вышли на подозреваемого. Им оказался знакомый погибшего. По версии следствия, в день трагедии мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены смертельные травмы.