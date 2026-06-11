В Красноярском крае второй месяц ищут утонувшего в Кане мальчика

В Красноярском крае уже больше месяца продолжаются поиски семилетнего мальчика, который утонул в реке Кан еще 1 мая.
Как сообщили 11 июня в краевом учреждении «Спасатель», накануне сотрудники Канского поисково-спасательного отряда вновь работали на месте трагедии, но результатов это не принесло. Ребенок до сих пор не найден, поиски продолжаются. За время поисков спасатели обследовали 65 километров береговой линии реки.
Известно, что школьник вместе с приятелем решил попрыгать по плавающим бревнам на реке Кан в районе села Бражное. Он не удержался, упал в воду, ушел под нее и выбраться уже не смог. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».