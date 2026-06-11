В Красноярском крае второй месяц ищут утонувшего в Кане мальчика

Известно, что школьник вместе с приятелем решил попрыгать по плавающим бревнам на реке Кан в районе села Бражное. Он не удержался, упал в воду, ушел под нее и выбраться уже не смог. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».