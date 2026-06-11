Водитель сделал из авто бассейн и повез купающихся приятелей по Красноярску

Житель Красноярска ухитрился превратить свой пикап в аквапарк на колесах. Молодой человек усадил в импровизированный бассейн раздетых до плавок приятелей и поехал по городским улицам.
Подробности относительно путешествия авто-бассейна по дорогам краевой столицы рассказали 11 июня в региональном управлении МВД.
О передвижении по городу машины с парнями, плескающимися в грузовом отделении, полицейским стало известно благодаря мониторингу социальных сетей — именно там появилась соответствующая видеозапись.
Инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность водителя и нашли его. 19-летний красноярец пояснил, что загерметизировал багажник своего пикапа Mazda, залил его водой и позвал приятелей кататься в аквариуме. Судя по видео, купальщики были довольны, а пешеходы слегка шокированы.
Стражи порядка привлекли к ответственности изобретательного автомобилиста, проигнорировавшего правила безопасной перевозки пассажиров. «Составлено восемь протоколов», — уточнили в главке.