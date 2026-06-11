Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель сделал из авто бассейн и повез купающихся приятелей по Красноярску

Житель Красноярска ухитрился превратить свой пикап в аквапарк на колесах. Молодой человек усадил в импровизированный бассейн раздетых до плавок приятелей и поехал по городским улицам.

Источник: "Российская газета"

Житель Красноярска ухитрился превратить свой пикап в аквапарк на колесах. Молодой человек усадил в импровизированный бассейн раздетых до плавок приятелей и поехал по городским улицам.

Подробности относительно путешествия авто-бассейна по дорогам краевой столицы рассказали 11 июня в региональном управлении МВД.

О передвижении по городу машины с парнями, плескающимися в грузовом отделении, полицейским стало известно благодаря мониторингу социальных сетей — именно там появилась соответствующая видеозапись.

Инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность водителя и нашли его. 19-летний красноярец пояснил, что загерметизировал багажник своего пикапа Mazda, залил его водой и позвал приятелей кататься в аквариуме. Судя по видео, купальщики были довольны, а пешеходы слегка шокированы.

Стражи порядка привлекли к ответственности изобретательного автомобилиста, проигнорировавшего правила безопасной перевозки пассажиров. «Составлено восемь протоколов», — уточнили в главке.