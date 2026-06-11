Водитель сделал из авто бассейн и повез купающихся приятелей по Красноярску

Инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность водителя и нашли его. 19-летний красноярец пояснил, что загерметизировал багажник своего пикапа Mazda, залил его водой и позвал приятелей кататься в аквариуме. Судя по видео, купальщики были довольны, а пешеходы слегка шокированы.