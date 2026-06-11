Найденную в месте пропажи Усольцевых туристическую палку отправят на экспертизу

С 4 по 9 июня были проведены дополнительные поисковые мероприятия, в результате которых семья не была найдена. Но поисковикам удалось найти вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым. В частности, была найдена часть палки для скандинавской ходьбы.