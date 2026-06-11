Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденную в месте пропажи Усольцевых туристическую палку отправят на экспертизу

Процедура проверки может занять около месяца.

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Часть палки для скандинавской ходьбы, обнаруженную на месте пропажи семьи Усольцевых в горной тайге под Красноярском осенью прошлого года, отправят на генетическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

С 4 по 9 июня были проведены дополнительные поисковые мероприятия, в результате которых семья не была найдена. Но поисковикам удалось найти вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым. В частности, была найдена часть палки для скандинавской ходьбы.

«По найденной [части] палки для туристической ходьбы будет проведена генетическая экспертиза», — сообщили в ведомстве, добавив, что экспертиза может занять около месяца.

О поисках семьи.

Семья Усольцевых пропала в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года. Масштабные поиски, в которых были задействованы до 1,5 тыс. человек, не дали результатов и были прекращены осенью.

Следствием изначально отрабатывались версии пропажи Усольцевых: несчастный случай, криминальная версия и побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута.

В конце мая волонтеры и спасатели отмечали, что поиски семьи возобновятся, как только в Кутурчинском Белогорье Красноярского края позволит погода и сойдет снег. Руководитель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил в интервью ТАСС, что поисковики отряда планируют в июне 2026 года организовать пешие поиски Усольцевых.