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И.о председателя Госсобрания Башкирии пострадал в Нижнем Новгороде

У него диагностировали переломы.

Источник: Соцсети

В выходные в Нижнем Новгороде на празднике народных видов спорта получил травмы исполняющий обязанности председателя Госсобрания Башкирии Салават Хусаинов.

По данным СМИ, он наблюдал за игрой в килу. Это старинная русская забава, похожая на футбол руками. В какой-то момент один из игроков вылетел за пределы поля и с разбегу врезался прямо в чиновника.

Удар оказался очень сильным. Хусаинов получил несколько закрытых переломов. Сейчас нижегородская трудовая инспекция проводит проверку: выясняет, как именно всё случилось.

Уточняется, что поездка была рабочей, поэтому произошедшее могут признать несчастным случаем на производстве.