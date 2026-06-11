И.о председателя Госсобрания Башкирии пострадал в Нижнем Новгороде

В выходные в Нижнем Новгороде на празднике народных видов спорта получил травмы исполняющий обязанности председателя Госсобрания Башкирии Салават Хусаинов.
По данным СМИ, он наблюдал за игрой в килу. Это старинная русская забава, похожая на футбол руками. В какой-то момент один из игроков вылетел за пределы поля и с разбегу врезался прямо в чиновника.
Удар оказался очень сильным. Хусаинов получил несколько закрытых переломов. Сейчас нижегородская трудовая инспекция проводит проверку: выясняет, как именно всё случилось.
Уточняется, что поездка была рабочей, поэтому произошедшее могут признать несчастным случаем на производстве.