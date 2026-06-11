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В результате взрыва на юге Китая погибли семь человек

В результате взрыва в Гуанси-Чжуанском районе КНР погибло семь человек.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. В результате взрыва в поселке в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР погибли семь человек, еще 17 пострадали, сообщили в местной полиции.

Как сообщает управление общественной безопасности уезда Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района, около 11 июня около 1.40 ночи (10 июня 20.40 — мск.) на одной из улиц в поселке Синъань «произошел взрыв».

«В результате происшествия погибли семь человек, 17 пострадавших доставлены в больницы для лечения, их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному расследованию, исключена версия о том, что взрыв был вызван утечкой трубопроводного газа. Органы общественной безопасности ведут расследование причин происшествия.