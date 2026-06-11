В Омске «Лада» сбила 15-летнего подростка на «зебре» и врезалась в столб

В среду, 11 июня, в Омске произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 19:00. Инцидент случился на улице 27-я Северная.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого машина врезалась в опору линии электропередачи.
В результате происшествия подростка с тяжёлыми травмами госпитализировали. 20-летнему водителю и его 18-летнему пассажиру медики оказали помощь на месте.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства случившегося.