Глава МВД Беларуси Кубраков сказал ГАИ ставить на место наглецов на дорогах и наказывать лихачей

На совещании Кубраков потребовал планомерно укреплять дисциплину на дороге и наращивать меры контроля. При этом он попросил личный состав разделять водителей, которые совершили ошибку, но признали вину, и нарушителей злостных: «Там, где надо по-человечески поступить — пожалуйста! Если видно, что человек понял — вопросов нет! Но где наглец — ставьте на место. Давайте принципиальную оценку каждому действию!».