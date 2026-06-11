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Глава МВД Беларуси Кубраков сказал ГАИ ставить на место наглецов на дорогах и наказывать лихачей

Кубраков сказал ГАИ ставить на место наглецов на дорогах и наказывать лихачей.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков рекомендовал Госавтоинспекции ставить на место наглецов на дорогах Беларуси и наказывать лихачей.

На совещании Кубраков потребовал планомерно укреплять дисциплину на дороге и наращивать меры контроля. При этом он попросил личный состав разделять водителей, которые совершили ошибку, но признали вину, и нарушителей злостных: «Там, где надо по-человечески поступить — пожалуйста! Если видно, что человек понял — вопросов нет! Но где наглец — ставьте на место. Давайте принципиальную оценку каждому действию!».

Среди прочего министр обратил внимание на профилактику ДТП с участием мотоциклистов и покритиковал работу ГАИ:

«К сожалению, результатов нет! Все закономерно: когда не организована работа на должном уровне, тогда мы видим статистику как по дорожно-транспортным происшествиям, так и по погибшим».

Иван Кубраков не доволен практически полному отсутствию контроля по мототранспорту со стороны ГАИ:

«Для выявления и пресечения нарушений хулиганов-мотоциклистов необходимо создать мобильные рейдовые группы и активнее задействовать возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, особенно в столице. У лихачей не должно быть чувства безнаказанности!».