Аферисты обобрали жительницу Красноярского края обещанием вещей погибшего сына

Мошенники посоветовали снять наличные и передать курьеру, чтобы спасти деньги. Женщина обналичила около пяти миллионов рублей и отдала посыльному, назвав пароль «За наших». Потом сняла еще два с половиной миллиона. Затем ей заявили, что из-за противоправных действий с квартирой в Абакане ее нужно продать. Преступники даже посоветовали риелтора. За проданную квартиру пенсионерка получила три миллиона 300 тысяч рублей и снова передала их курьеру с тем же паролем. В тот же день через банкомат она перевела мошенникам еще 612 тысяч рублей.