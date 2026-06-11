Аферисты обобрали жительницу Красноярского края обещанием вещей погибшего сына

На юге Красноярского края 72-летняя жительница села Можарка перевела аферистам более 11 миллионов рублей. Подробностями этой истории поделились в МВД по Красноярскому краю 11 июня.
Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками сортировочного центра. Они сказали, что у них хранятся вещи сына женщины, который погиб в зоне СВО, и они готовы их отдать. Для этого нужно лишь назвать код из смс. Пенсионерка продиктовала код, и тут же пришло сообщение о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Пенсионерка перезвонила по номеру из сообщения, где ей подтвердили — аккаунт взломан. Далее лжеправоохранители и фейковые сотрудники Роскомнадзора убедили ее, что от ее имени оформили доверенность на представителя недружественной страны, чтобы пользоваться счетами и недвижимостью.
Мошенники посоветовали снять наличные и передать курьеру, чтобы спасти деньги. Женщина обналичила около пяти миллионов рублей и отдала посыльному, назвав пароль «За наших». Потом сняла еще два с половиной миллиона. Затем ей заявили, что из-за противоправных действий с квартирой в Абакане ее нужно продать. Преступники даже посоветовали риелтора. За проданную квартиру пенсионерка получила три миллиона 300 тысяч рублей и снова передала их курьеру с тем же паролем. В тот же день через банкомат она перевела мошенникам еще 612 тысяч рублей.
После этого аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и пошла в полицию. В общей сложности у нее выманили 11 миллионов 300 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас их ищут.
Для профилактики подобных случаев полицейские проводят встречи с родственниками погибших участников СВО вместе с соцслужбой и фондом «Защитники Отечества», а участковые регулярно беседуют с жителями, напоминая о схемах обмана.