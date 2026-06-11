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И.о. главы Курултая Башкортостана получили множественные переломы в Нижнем Новгороде

Он столкнулся с другим игроком во время игры.

Источник: Время

И.о. председателя Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан получил множественные переломы в результате столкновения с человеком в Нижнем Новгороде 8 июня. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

В тот вечер мужчина принял участие в играх, которые состоялись в рамках открытия демонстрационной площадки национальных видов спорта в ФОКе «Мещерский». Собравшиеся показали свое мастерство в городках, лапте, самбо. Здесь же состоялся товарищеский матч по киле между командой руководителей аппаратов Заксобраний регионов ПФО и председателей молодежных парламентов округа.

«Степень полученных повреждений здоровья председателя уточняется. Ожидаются недостающие документы для принятия мер», — говорится в сообщении Гострудинспекции.