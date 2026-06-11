И.о. главы Курултая Башкортостана получили множественные переломы в Нижнем Новгороде

В тот вечер мужчина принял участие в играх, которые состоялись в рамках открытия демонстрационной площадки национальных видов спорта в ФОКе «Мещерский». Собравшиеся показали свое мастерство в городках, лапте, самбо. Здесь же состоялся товарищеский матч по киле между командой руководителей аппаратов Заксобраний регионов ПФО и председателей молодежных парламентов округа.