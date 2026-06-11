Ребёнок и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Пламя удалось потушить примерно за полчаса. После разбора завалов в доме обнаружили тела взрослого и ребёнка. Ещё один человек получил травмы. Причина возгорания устанавливается.
Ранее при пожаре в жилом доме в московском районе Солнцево пострадали три человека, двое из них госпитализированы. По предварительным данным, во время ремонтных работ загорелись балконы и облицовка фасада. На месте работали бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
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