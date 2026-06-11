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Ребёнок и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Ночью в посёлке Большой Луг Иркутской области загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место, крыша здания была полностью охвачена огнём. Местные жители сообщили, что внутри могут находиться люди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

Пламя удалось потушить примерно за полчаса. После разбора завалов в доме обнаружили тела взрослого и ребёнка. Ещё один человек получил травмы. Причина возгорания устанавливается.

Ранее при пожаре в жилом доме в московском районе Солнцево пострадали три человека, двое из них госпитализированы. По предварительным данным, во время ремонтных работ загорелись балконы и облицовка фасада. На месте работали бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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