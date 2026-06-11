Россия развернула белорусских пчел на границе

Россия не пропустила две партии белорусских пчелопакетов на участке границы в деревне Лобок псковской области. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.
Госинспекторы предотвратили перемещение с территории Беларуси 500 штук пчелопакетов. Везли живой товар на автомобилях в деревянных ящиках, но без ветеринарных сопроводительных документов.
В связи с отсутствием подтверждающих проведение ряда исследований и обработок бумаг названное число пчелопакетов запретили перемещать по таможенной территории Евразийского экономического союза. А сам товар после составления актов о возврате отправлен назад в Беларусь. К тем же, кто пытался переместить пчел в Россию, применили меры административного воздействия.