Что известно о смертельной аварии в автобусом в центре Екатеринбурга

Автобус № 81 столкнулся с автомобилем и вылетел на тротуар, где стояли люди. Собрали все, что известно об аварии к этому часу. Новость об аварии появилась около 21:00. На место съехались машины скорой помощи и МЧС. Точное количество жертв было еще неизвестно. Позже в свердловской ГАИ сообщили, что погибли четыре человека.
Первым соболезнования в связи со случившимся высказал митрополит Екатеринбургский Евгений. «В связи с дорожно-транспортным происшествием на пешеходном переходе у храма “Большой Златоуст”, приведшем к гибели четырех человек и травмам, выражаю искренние соболезнования семьям погибших. В храме “Большой Златоуст” будем сугубо поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших», — написал митрополит.
Сразу после этого заявление в соцсетях опубликовал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он сообщил, что среди погибших есть ребенок.
«На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса. В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе — один ребенок. Предварительно 4 человека пострадали, трое из них госпитализированы», — написал он.
Губернатор сообщил, что автобус принадлежит частному перевозчику. Он потребовал провести проверку всех перевозчиков на предмет соблюдения требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.
Следом за главой региона высказался мэр столицы Урала Алексей Орлов. Он пообещал оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших. К
По словам одного из них, водитель внедорожника, с которым сначала столкнулся автобус, уверяет, что не виноват в произошедшем.
«Автобус через весь перекресток на большой скорости просто влетел в людей. Внедорожник “Лифан” подрезал автобус и тот улетел с дороги. Водитель внедорожника говорит, что якобы ни в чем не виноват. Он уверяет, что автобус на “красный” проехал. Водитель автобуса трясется от шока. За рулем внедорожника был парень, которому на вид 18 лет», — рассказал свидетель ЧП.
Еще один очевидец рассказал, что после аварии даже прохожие не могли сдержать слез.
«Люди просто сломались пополам. Рядом с автобусом стояла машина разбитая, а на бордюре сидел мужчина и держался за голову. Прохожие стояли рядом и ревели», — поделился он.
Виталий Казанцев вместе с друзьями в момент аварии сидел на скамейке. Автобус пролетел в метре от молодых людей.
«Я только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр и мы бы тоже оказались под автобусом. Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек. Одна женщина выжила. Пассажиры выходили в шоковом состоянии. Вызвали скорую», — передает «КП-Екатеринбург» слова мужчины.
Водитель автобуса в беседе с ЕАН представил свою версию произошедшего. По его словам, он торопился пересечь перекресток на зеленый сигнал светофора, когда внезапно почувствовал острую головную боль и ухудшение зрения.
В таком состоянии, как утверждает водитель, он мог случайно перепутать педали газа и тормоза. В настоящее время следователи проверяют его показания.
На место ДТП приехала министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она сообщила, что жизням трех пешеходов, пострадавших в аварии, ничего не угрожает.
«Состояние средней тяжести, они не реанимационные. Все трое — пешеходы», — подчеркнула министр. К 23:20 сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус двигался по маршруту № 81 «Авангард — 17-я Мехколонна».
В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет. Водитель легковой автомашины Lifan — 21 год, стаж вождения — два года.
СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовные дела о ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Обстоятельства ДТП расследуют следователи и сотрудники ГАИ. Дело на контроле у прокуратуры.
Утром 11 июня екатеринбуржцы несут цветы и игрушки к месту гибели четырех человек в ДТП. Около храма организовали стихийный мемориал.
Редакция ЕАН выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в ДТП.