Что известно о смертельной аварии в автобусом в центре Екатеринбурга

«Автобус через весь перекресток на большой скорости просто влетел в людей. Внедорожник “Лифан” подрезал автобус и тот улетел с дороги. Водитель внедорожника говорит, что якобы ни в чем не виноват. Он уверяет, что автобус на “красный” проехал. Водитель автобуса трясется от шока. За рулем внедорожника был парень, которому на вид 18 лет», — рассказал свидетель ЧП.