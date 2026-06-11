Силы ПВО за ночь сбили 330 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 330 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.
Атаку отражали над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Помимо этого, вражеские дроны были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей, передает ТАСС.
В этот же день в Северском районе Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Пострадавшие — мужчина и женщина — доставлены в Борисовскую центральную районную больницу.