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Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки беспилотников, потушили

Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки БПЛА, потушили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки БПЛА ВСУ, потушен, сообщает региональный оперштаб.

«Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, потушен», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

Отмечается, что пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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