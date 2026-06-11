Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки беспилотников, потушили

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки БПЛА ВСУ, потушен, сообщает региональный оперштаб.
«Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, потушен», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
Отмечается, что пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России.
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