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Российские средства ПВО уничтожили за ночь 330 дронов ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны России за ночь 11 июня уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

Сутками ранее, напомним, в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО за сутки 9 июня сбили 4 крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 766 БПЛА.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.

Вместе с тем, 10 июня ВСУ ударили по музею-панораме «Оборона Севастополя». Это, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ставит Киев в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни.

Помощник президента Владимир Мединский также назвал фашистами атаковавших музей «Оборона Севастополя».

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