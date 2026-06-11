Пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 11,3 млн рублей

72-летней жительнице села Можарка позвонили лжесотрудники сортировочного центра и сообщили, что у них находятся вещи её сына, погибшего в зоне СВО. За их возврат они потребовали назвать код из СМС. После этого аферисты взломали её аккаунт на «Госуслугах» и убедили, что от её имени оформлена доверенность на иностранца для доступа к счетам и недвижимости.