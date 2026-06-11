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Пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 11,3 млн рублей

Деньги она отдала, чтобы забрать вещи сына, погибшего на СВО.

Пенсионерка из Курагинского округа отдала мошенникам более 11 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

72-летней жительнице села Можарка позвонили лжесотрудники сортировочного центра и сообщили, что у них находятся вещи её сына, погибшего в зоне СВО. За их возврат они потребовали назвать код из СМС. После этого аферисты взломали её аккаунт на «Госуслугах» и убедили, что от её имени оформлена доверенность на иностранца для доступа к счетам и недвижимости.

Под видом сотрудников правоохранительных органов и Роскомнадзора злоумышленники убедили пенсионерку снять все наличные и передать курьеру. Женщина отдала посыльному 4,9 млн рублей, затем ещё 2,5 млн, позже продала квартиру в Абакане по рекомендации аферистов и передала ещё 3,3 млн. Дополнительно перевела через банкомат 612 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 11,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось о том, как 18-летняя девушка подрабатывала у мошенников.