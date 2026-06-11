Пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 11,3 млн рублей

Пенсионерка из Курагинского округа отдала мошенникам более 11 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
72-летней жительнице села Можарка позвонили лжесотрудники сортировочного центра и сообщили, что у них находятся вещи её сына, погибшего в зоне СВО. За их возврат они потребовали назвать код из СМС. После этого аферисты взломали её аккаунт на «Госуслугах» и убедили, что от её имени оформлена доверенность на иностранца для доступа к счетам и недвижимости.
Под видом сотрудников правоохранительных органов и Роскомнадзора злоумышленники убедили пенсионерку снять все наличные и передать курьеру. Женщина отдала посыльному 4,9 млн рублей, затем ещё 2,5 млн, позже продала квартиру в Абакане по рекомендации аферистов и передала ещё 3,3 млн. Дополнительно перевела через банкомат 612 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 11,3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее сообщалось о том, как 18-летняя девушка подрабатывала у мошенников.