ПВО за ночь сбила 330 дронов, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

«С 20:00 мск 10 июня по 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.
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