Пожар на Афипском НПЗ под Краснодаром потушили после беспилотной атаки

В Краснодарском крае потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший из-за беспилотной атаки. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в оперштабе региона.
— Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России, — передает Telegram-канал штаба.
Инцидент произошел ночью 11 июня: обломки дрона упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Части БПЛА также обнаружены по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом доме взрывной волной выбило остекление.
2 июня на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае также произошло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата.