В Прикамье 78-летний дедушка легализовал 30 иностранцев

Фигурант уголовного дела заполнял в электронном виде уведомления о заключении договоров. Заполненные документы он отправлял в подразделение по вопросам миграции по месту нахождения несуществующего работодателя. В фиктивных документах пенсионер использовал подставные данные граждан РФ, подписи в них он ставил сам.