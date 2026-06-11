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Жителю Атырау вернули деньги, которые он перевел за работу в Европе

Житель Атырау поверил обещаниям в соцсетях о трудоустройстве за рубежом и едва не лишился своих сбережений, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 57-летний мужчина заинтересовался объявлением о работе в одной из европейских стран и связался с неизвестными лицами.

Под предлогом оформления рабочей визы злоумышленники убедили его перевести 660 тыс. тенге на банковские счета, принадлежащие так называемым дропперам.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям оперуполномоченного управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области Нурбека Нугманова удалось своевременно установить факт мошенничества и предотвратить дальнейшее движение денежных средств.

В результате вся сумма в размере 660 тыс. тенге была возвращена потерпевшему в полном объеме.

Своевременное вмешательство сотрудника полиции позволило горожанину избежать значительных финансовых потерь и восстановить справедливость.