Жителю Атырау вернули деньги, которые он перевел за работу в Европе

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 57-летний мужчина заинтересовался объявлением о работе в одной из европейских стран и связался с неизвестными лицами.
Под предлогом оформления рабочей визы злоумышленники убедили его перевести 660 тыс. тенге на банковские счета, принадлежащие так называемым дропперам.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям оперуполномоченного управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области Нурбека Нугманова удалось своевременно установить факт мошенничества и предотвратить дальнейшее движение денежных средств.
В результате вся сумма в размере 660 тыс. тенге была возвращена потерпевшему в полном объеме.
Своевременное вмешательство сотрудника полиции позволило горожанину избежать значительных финансовых потерь и восстановить справедливость.