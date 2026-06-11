Скалолаз упал с 15-метровой высоты в московском спорткомплексе ЦСКА

Ранее в Москве 18-летняя девушка сорвалась с восьмого этажа во время празднования дня рождения подруги. Она с друзьями пришла поздравить именинницу, которой только что исполнилось 17 лет. Около полуночи подростки переместились на улицу, а в четыре часа утра компания расположилась на подоконнике лестничной клетки восьмого этажа. В какой-то момент девушка по неосторожности упала и приземлилась на козырёк подъезда. От полученных травм москвичка скончалась на месте.