Уголовные дела на водителя и руководство автопредприятия возбудили после ДТП в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, в котором погибли четыре человека. Одно — по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Второе — в отношении руководства автотранспортного предприятия за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Авария произошла 10 июня на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и наехал на пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Несколько пострадавших были госпитализированы. По словам очевидца, автобус буквально пронесся, зацепил машину и въехал в ограждение, где были люди.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, а также специалисты Главного управления криминалистики СК России. Они осматривают место ДТП, опрашивают очевидцев, назначают экспертизы. Следствие намерено установить всех виновных и привлечь их к ответственности.