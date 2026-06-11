Уголовные дела на водителя и руководство автопредприятия возбудили после ДТП в Екатеринбурге

Авария произошла 10 июня на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и наехал на пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Несколько пострадавших были госпитализированы. По словам очевидца, автобус буквально пронесся, зацепил машину и въехал в ограждение, где были люди.