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Страховка оборвалась у альпиниста во время занятия в центре скалолазания в Москве

У альпиниста во время занятий в столичном центре скалолазания ЦСКА оборвалась страховка, после чего он упал. Об этом случае в четверг, 11 июня, сообщили на телеканале РЕН ТВ.

У альпиниста во время занятий в столичном центре скалолазания ЦСКА оборвалась страховка, после чего он упал. Об этом случае в четверг, 11 июня, сообщили на телеканале РЕН ТВ.

Спортсмен сорвался с высоты 15 метров и приземлился на пол из-за поломки автоматической страховки Perfect Descent. По предварительной информации, повреждение произошло в средней части стропы. После падения скалолазу сразу вызвали скорую и направили в больницу.

Эксплуатацию всех автоматических страховок, которые находились в использовании, приостановили. Оборудование изъято до завершения проверки. Следующая сертификация автостраховок была запланирована на октябрь текущего года, уточнили в публикации.

До этого в Гульмарге, на севере Индии, более 300 туристов оказались заблокированными в 65 кабинках одной из самых высоких канатных дорог Азии. Работа обеих секций канатной дороги была приостановлена из-за сбоя. Техническая неисправность вызвала панику среди отдыхающих.