«У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении Горелых.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до пяти
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге выросло до пяти, из них двоих отпустили домой после оказания медпомощи, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.