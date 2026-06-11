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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до пяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге выросло до пяти, из них двоих отпустили домой после оказания медпомощи, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: МЧС РФ

«У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении Горелых.