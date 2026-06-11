Медведь напал на человека возле поселка Мухен в Хабаровском крае

Глава района имени Лазо Александр Кох подтвердил факт нападения медведя на человека возле поселка Мухен Хабаровского края.
Как сообщил руководитель поселения, предварительно установлено, что двое местных жителей на берегу реки столкнулись с медведицей с медвежатами. Хищница появление людей восприняла, как угрозу малышам, и напала на них.
На место происшествия выехали сотрудники охотнадзора и полиции. Ведется расследование. О состоянии пострадавших информации пока нет.
Напомним, жителей поселка предупредили об опасности и попросили не выпускать на улицу детей без присмотра. Руководство поселка ввело строгий запрет на посещение лесных массивов и берега реки.