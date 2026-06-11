29-летнего астанчанина задержали в СКО и провели обыск в съемной квартире

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, при обыске в съемной квартире полицейские обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является психотропными веществами: «соль» весом 5,55 грамма и «мефедрон» весом 29,21 грамма. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый содержится под стражей, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.