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29-летнего астанчанина задержали в СКО и провели обыск в съемной квартире

29-летнего жителя Астаны задержали в Петропавловске по подозрению в распространении синтетических наркотиков через тайники-закладки, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, при обыске в съемной квартире полицейские обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является психотропными веществами: «соль» весом 5,55 грамма и «мефедрон» весом 29,21 грамма. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый содержится под стражей, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские в Северо-Казахстанской области изъяли свыше 14 килограммов наркотиков, из них около 8 килограммов синтетических.