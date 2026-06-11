В Краснодарском крае потушили пожар на Афипском НПЗ

Пожар на Афипском НПЗ, начавшийся из-за атаки беспилотников, потушен. Никто не пострадал, сообщил оперштаб Краснодарского края. В ликвидации возгорания задействовали 34 человека и 12 единиц техники.
Силы ПВО сегодня ночью отразили налет беспилотников в Северском районе края. Обломки беспилотников обнаружили по трем адресам частного сектора, в одном из домовладений загорелась хозпостройка. Была нарушена газовая магистраль, обошлось без жертв.
В предыдущий раз Афипский НПЗ был атакован в марте, тогда тоже никто не пострадал.
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