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Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Следственный комитет выяснил причину ДТП в центре Екатеринбурга, унесшего жизни четырёх человек.

Следственный комитет выяснил причину ДТП в центре Екатеринбурга, унесшего жизни четырёх человек. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, аварию спровоцировал водитель маршрутного автобуса — он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

«По версии следствия, подозреваемый водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, авария произошла 10 июня на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и наехал на пешеходов. Погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. В отношении водителя и руководства автопредприятия возбуждены уголовные дела.