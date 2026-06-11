Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Следственный комитет выяснил причину ДТП в центре Екатеринбурга, унесшего жизни четырёх человек. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, аварию спровоцировал водитель маршрутного автобуса — он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
«По версии следствия, подозреваемый водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, авария произошла 10 июня на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и наехал на пешеходов. Погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. В отношении водителя и руководства автопредприятия возбуждены уголовные дела.