Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Напомним, авария произошла 10 июня на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и наехал на пешеходов. Погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. В отношении водителя и руководства автопредприятия возбуждены уголовные дела.