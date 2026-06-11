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В Краснодарском крае потушили пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки БПЛА

Обломки беспилотников ВСУ упали в Афипском в Краснодарском крае, на територии НПЗ возникло возгорание.

Источник: Комсомольская правда

Возникший из-за падения обломков беспилотников пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае потушен. Об этом сообщается в оперативном штабе региона в Тelegram-канале.

Ранее сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали в Афипском в Краснодарском крае, вследствие чего произошло возгорание на территории НПЗ.

«Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, потушен. Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее «КП-Краснодар» собрал подробности атаки ВСУ на Кубань 11 июня. Ночью Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали регион. Были зафиксированы повреждения нескольких частных домов.

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