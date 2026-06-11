Число пострадавших при ДТП в центре Екатеринбурга увеличилось до пяти

Число пострадавших в аварии в центре Екатеринбурга с участием пассажирского автобуса выросло до пяти. Об этом в четверг, 11 июня, заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
— У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась, — сообщил он.
Следственный комитет по региону возбудил уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании.
По данным следствия, подозреваемый выехал на перекресток на красный сигнал светофора, что привело к аварии и наезду на пешеходов.
Горелых также уточнил, что водитель, находившийся за рулем автобуса, был трезв. По его данным, за подозреваемым значатся шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где он работал ранее.
— Работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым, — цитирует его ТАСС.
Инцидент произошел вечером 10 июня у храма Большой Златоуст. Автобус, который проезжал перекресток, задел поворачивавший автомобиль, после чего выехал на тротуар, где в этот момент находились люди.
Помимо четырех погибших, еще три человека были госпитализированы. Позже Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала кадры жесткой аварии.