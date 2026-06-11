Оружие из Январских событий продолжает всплывать в Казахстане

Среди них — автоматы, гранатометы, сотни пистолетов и оружие, похищенное во время январских событий, передает DKNews.kz.
МВД заявляет: масштабные проверки и спецоперации продолжаются по всей стране.
Что нашли полицейские.
С начала года в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Қару» и «Правопорядок» из незаконного оборота изъяли:
18 автоматов; 2 гранатомета; более 320 пистолетов; свыше 100 единиц нарезного оружия; около 700 гладкоствольных ружей.
Отдельную категорию составляет так называемое «январское» оружие. По данным МВД, за пять месяцев удалось обнаружить и изъять 120 единиц такого оружия.
В Алматы нашли похищенное во время январских событий.
В мае сотрудники полиции провели ряд операций в Алматы и Алматинской области.
Среди обнаруженного оружия оказались экземпляры, которые были похищены из оружейных магазинов мегаполиса во время беспорядков января 2022 года.
Несмотря на то что с тех событий прошло несколько лет, часть оружия до сих пор продолжает находиться в незаконном обороте и периодически обнаруживается правоохранительными органами.
Казахстанцам предлагают сдать оружие добровольно.
Параллельно МВД проводит акцию по выкупу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Кампания стартовала 20 апреля и продлится до конца 2026 года.
За это время жители страны уже добровольно сдали:
около 750 единиц оружия; почти 4000 боеприпасов.
В ведомстве напоминают, что добровольная сдача освобождает граждан от уголовной и административной ответственности.
«В мае в городе Алматы и Алматинской области изъят ряд незарегистрированного оружия, среди которого имеется похищенное с оружейных магазинов южного мегаполиса во время январских событий. Наряду с этим с 20 апреля и до конца года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день гражданами уже сдано порядка 750 единиц различного оружия и около 4000 боеприпасов. Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения», — отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Почему это важно.
Более 1200 единиц изъятого оружия всего за пять месяцев — показатель того, что проблема незаконного оборота вооружения в Казахстане остается актуальной.
Правоохранительные органы продолжают искать оружие, которое может представлять угрозу для общественной безопасности, а также призывают граждан добровольно избавляться от незаконно хранящихся арсеналов.