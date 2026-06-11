Оружие из Январских событий продолжает всплывать в Казахстане

«В мае в городе Алматы и Алматинской области изъят ряд незарегистрированного оружия, среди которого имеется похищенное с оружейных магазинов южного мегаполиса во время январских событий. Наряду с этим с 20 апреля и до конца года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день гражданами уже сдано порядка 750 единиц различного оружия и около 4000 боеприпасов. Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения», — отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.