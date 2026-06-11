Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» ликвидирован

— Пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон, — говорится в сообщении в канале ведомства в МАКС.
Там также отметили, что из горящего здания музея-панорамы удалось вынести фрагменты горящего полотна, которые серьезно повреждены.
Утром 10 июня стало известно, что панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» в Крыму подверглась атаке украинских беспилотников. Позже глава города Михаил Развожаев сообщил, что в результате пожара панорама оказалась практически полностью уничтожена. Что известно об объекте культуры — в материале «Вечерней Москвы».
При пожаре удалось спасти фрагменты полотна живописца Франца Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны. Позже в ЮНЕСКО осудили удар украинской армии по культурному объекту.