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Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» ликвидирован

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» ликвидирован. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» ликвидирован. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

— Пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон, — говорится в сообщении в канале ведомства в МАКС.

Там также отметили, что из горящего здания музея-панорамы удалось вынести фрагменты горящего полотна, которые серьезно повреждены.

Утром 10 июня стало известно, что панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» в Крыму подверглась атаке украинских беспилотников. Позже глава города Михаил Развожаев сообщил, что в результате пожара панорама оказалась практически полностью уничтожена. Что известно об объекте культуры — в материале «Вечерней Москвы».

При пожаре удалось спасти фрагменты полотна живописца Франца Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны. Позже в ЮНЕСКО осудили удар украинской армии по культурному объекту.

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