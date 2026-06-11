Личность погибшего ребенка в ДТП с автобусом в Екатеринбурге пока не установлена

Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, в отношении 49-летнего водителя автобуса по имени Икромжон дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ: по версии следствия, он выехал на перекресток на запрещающий знак светофора, что спровоцировало аварию с наездом на пешеходов. Он прибыл в Екатеринбург 8 февраля, по договору с коммерческой автокомпанией устроился водителем 6 марта. До этого он был в Санкт-Петербурге, где нарушил ПДД шесть раз. После аварии у храма полиция выяснила, что в момент аварии водитель был трезв.