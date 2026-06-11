Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди из фур, автобусов и легковушек образовалась на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Почти 800 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

В четверг утром очередь из легковушек образовалась на двух направлениях — польском и литовском.

Так, на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас насчитывается 60 машин, а в ПП «Бенякони» — 30.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе машин гораздо больше — 175. В этом же погранпереходе в очередях стоят 10 пассажирских автобусов.

Что касается фур, то их скопление также фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 85 машин, а в «Козловичах» — 290. На литовском направлении оформления ожидают 130 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 40 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 90.

На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше