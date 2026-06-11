Очереди из фур, автобусов и легковушек образовалась на границе Беларуси с ЕС

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 85 машин, а в «Козловичах» — 290. На литовском направлении оформления ожидают 130 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 40 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 90.