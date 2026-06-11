Очереди из фур, автобусов и легковушек образовалась на границе Беларуси с ЕС

В четверг утром очередь из легковушек образовалась на двух направлениях — польском и литовском.
Так, на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас насчитывается 60 машин, а в ПП «Бенякони» — 30.
В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе машин гораздо больше — 175. В этом же погранпереходе в очередях стоят 10 пассажирских автобусов.
Что касается фур, то их скопление также фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 85 машин, а в «Козловичах» — 290. На литовском направлении оформления ожидают 130 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 40 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 90.
На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.