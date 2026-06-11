Shot: 76-летний певец Александр Буйнов перенес инсульт

Российский певец и музыкант Александр Буйнов, по сообщениям журналистов, перенес инсульт. Он неделю провел в больнице на восстановлении. Об этом в четверг, 11 июня, пишет Telegram-канал Shot.
76-летнего народного артиста якобы госпитализировали еще в мае. Медики стабилизировали его состояние. Когда его показатели пришли в норму, Буйнова отпустили домой. Специалисты порекомендовали ему ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.
На данный момент Буйнов уже вернулся к творческой деятельности: после выписки он начал писать новую песню, говорится в публикации. Официальных комментариев от самого артиста пока не поступало.
До этого в Сети также появилась информация о том, что актера Сергея Гармаша якобы экстренно госпитализировали из-за подозрений на желудочно-кишечное кровотечение. Как сообщал Telegram-канал Mash, 67-летний артист пожаловался на слабость и боли в животе. Позже артист опроверг эти слухи.