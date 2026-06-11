Shot: 76-летний певец Александр Буйнов перенес инсульт

До этого в Сети также появилась информация о том, что актера Сергея Гармаша якобы экстренно госпитализировали из-за подозрений на желудочно-кишечное кровотечение. Как сообщал Telegram-канал Mash, 67-летний артист пожаловался на слабость и боли в животе. Позже артист опроверг эти слухи.