Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи прооперировали и.о. главы госсовета Башкортостана в Нижнем Новгороде

Чиновник подчеркнул, что не предъявляет претензий к спортсмену, который в него врезался, расценив произошедшее как досадную случайность.

Врачи Нижнего Новгорода провели успешную операцию Салавату Хусаинову — и. о. главы госсовета Башкортостана, получившему травму во время спортивного мероприятия. На данный момент состояние пациента стабилизировалось, о чём информирует агентство «Башинформ».

Инцидент произошёл 8 июня на стадионе в рамках фестиваля Национальных видов спорта ПФО, который включал показательные выступления и мастер‑классы на территории ФОКа «Мещерский».

Вечером Салават Хусаинов наблюдал за матчем по киле. Из‑за того, что на поле не было ограждений, во время активной борьбы игроков случилось столкновение с чиновником. По предварительной информации, в результате происшествия мужчина получил несколько закрытых переломов.

Операция прошла успешно. Хусаинов выразил благодарность нижегородским медикам за высокий профессионализм. В ближайшее время он отправится в Уфу для дальнейшего восстановления, при этом планирует не прерывать рабочую деятельность.

Чиновник подчеркнул, что не предъявляет претензий к спортсмену, который в него врезался, расценив произошедшее как досадную случайность.

Ранее чемпионку России Екатерину Лихачёву также прооперировали в Нижнем Новгороде. Ей успешно восстановили переднюю крестообразную связку её колена в ходе операции.