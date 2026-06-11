Врачи прооперировали и.о. главы госсовета Башкортостана в Нижнем Новгороде

Врачи Нижнего Новгорода провели успешную операцию Салавату Хусаинову — и. о. главы госсовета Башкортостана, получившему травму во время спортивного мероприятия. На данный момент состояние пациента стабилизировалось, о чём информирует агентство «Башинформ».
Инцидент произошёл 8 июня на стадионе в рамках фестиваля Национальных видов спорта ПФО, который включал показательные выступления и мастер‑классы на территории ФОКа «Мещерский».
Вечером Салават Хусаинов наблюдал за матчем по киле. Из‑за того, что на поле не было ограждений, во время активной борьбы игроков случилось столкновение с чиновником. По предварительной информации, в результате происшествия мужчина получил несколько закрытых переломов.
Операция прошла успешно. Хусаинов выразил благодарность нижегородским медикам за высокий профессионализм. В ближайшее время он отправится в Уфу для дальнейшего восстановления, при этом планирует не прерывать рабочую деятельность.
Чиновник подчеркнул, что не предъявляет претензий к спортсмену, который в него врезался, расценив произошедшее как досадную случайность.
Ранее чемпионку России Екатерину Лихачёву также прооперировали в Нижнем Новгороде. Ей успешно восстановили переднюю крестообразную связку её колена в ходе операции.