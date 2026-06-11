Врачи прооперировали и.о. главы госсовета Башкортостана в Нижнем Новгороде

Вечером Салават Хусаинов наблюдал за матчем по киле. Из‑за того, что на поле не было ограждений, во время активной борьбы игроков случилось столкновение с чиновником. По предварительной информации, в результате происшествия мужчина получил несколько закрытых переломов.