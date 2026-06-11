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Депутат из Башкирии Хусаинов получил переломы в Нижнем Новгороде

Чиновник травмировался на матче по киле.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Салават Хусаинов получил серьёзные травмы во время командировки в Нижний Новгород. 62-летний чиновник прибыл в регион для участия в 80-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа, пишет «КП-Уфа».

По данным нижегородской государственной инспекции труда, инцидент произошёл 8 июня на фестивале народных видов спорта. Хусаинов наблюдал за матчем по киле — старинной русской игре в мяч, — когда в результате столкновения с человеком получил множественные закрытые переломы. Степень тяжести травм уточняется.

Ведомство ожидает поступления необходимых документов, после чего начнёт расследование несчастного случая на производстве.