Депутат из Башкирии Хусаинов получил переломы в Нижнем Новгороде

По данным нижегородской государственной инспекции труда, инцидент произошёл 8 июня на фестивале народных видов спорта. Хусаинов наблюдал за матчем по киле — старинной русской игре в мяч, — когда в результате столкновения с человеком получил множественные закрытые переломы. Степень тяжести травм уточняется.