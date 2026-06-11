Жителю Хакасии грозит до пяти лет колонии за посты о Георгиевской ленте

В Хакасии 50-летнему жителю поселка Усть-Абакан грозит уголовный срок за посты в интернете.
Как сообщают sibnovosti.ru, мужчина разместил на своей личной странице в соцсети несколько постов, в которых негативно высказывался о Георгиевской ленте — символе воинской славы России. Записи были видны всем желающим, прочитать их мог любой пользователь.
Автора страницы быстро вычислили и задержали. Против него завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета. Теперь мужчине грозит реальный срок: до пяти лет лишения свободы.