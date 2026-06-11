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Под Тольятти грузовик Scania съехал в кювет

В Самарской области отключили систему электропитания грузовика, съехавшего в кювет.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧC»

В Самарской области на трассе обход Тольятти грузовой автомобиль съехал в кювет. В Ставропольском районе ДТП произошло 10 июня в 15:19 на 92 километре дороги. Пострадавших нет. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧC».

«На месте работали пожарные-спасатели 146 Части 30 Отряда, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. В ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания грузовика», — рассказали в ведомстве.

В кювет съехала Scania с полуприцепом «Тонар». Сотрудники службы напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. При ДТП звоните по номеру 101 или 112.