Под Тольятти грузовик Scania съехал в кювет

В Самарской области на трассе обход Тольятти грузовой автомобиль съехал в кювет. В Ставропольском районе ДТП произошло 10 июня в 15:19 на 92 километре дороги. Пострадавших нет. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧC».