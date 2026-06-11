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Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отключения ЛЭП

Запорожская атомная электростанция полностью утратила внешнее энергоснабжение и была обесточена. Для обеспечения работы задействованы резервные дизель-генераторы.

Источник: AP 2024

«Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ “Ферросплавная-1”, обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», — указывается в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе «Макс».

После потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало в штатном режиме, нарушений в функционировании систем безопасности не выявлено.

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