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Две женщины сорвались с обрыва на квадроцикле в Тольятти

В Тольятти спасли двух женщин, которые получили травмы после падения с обрыва.

Источник: ПСС Самарской области

Недалеко от Тольятти две женщины сорвались с обрыва, когда катались на квадроцикле. ЧП произошло 10 июня возле турбазы «Поршень», рассказали в ПСС Самарской области.

«Женщины получили серьезные травмы и нуждались в срочной медицинской помощи», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

На помощь им в 17.35 отправился спасательный катер. На месте ЧП работали три спасателя. Примерно через полтора часа пострадавших доставили на берег, где передали подоспевшим на помощь медикам. На скорой помощи женщин отправили в больницу.