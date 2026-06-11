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ЗАЭС снова обесточена из-за отключения линии электропередачи

Запорожская АЭС снова осталась без внешнего питания. Автоматика отключила линию 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщили представители станции в четверг.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав “Росатома”, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ “Ферросплавная-1”, обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», — уточняется в канале станции в Max.

После отключения энергоблоки ЗАЭС перевели на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование сработало штатно, без сбоев.

На Запорожской АЭС заявили, что сотрудники станции следят за показателями работы техники. Специалисты в полном объеме выполняют все процедуры, чтобы поддерживать безопасное состояние энергоблоков. Уровень радиации на территории Запорожской АЭС и вокруг нее держится в рамках естественных значений и не выходит за пределы допустимых норм.

Это уже второй блэкаут за последнюю неделю. Предыдущий случай был зафиксирован 5 июня — тогда тоже отключили линию «Ферросплавная-1». Уже 6 июня ее снова ввели в работу.

Сейчас станция получает электричество для собственных нужд с правого берега Днепра, который контролирует Украина. Используются две линии: основная 750 кВ «Днепровская» и резервная 330 кВ «Ферросплавная-1». Однако «Днепровская» отключена еще с конца марта из-за повреждения опор ЛЭП.

5 июня в МАГАТЭ сообщили о начале действия режима прекращения огня. Его организовали при посредничестве агентства. Цель — дать возможность провести ремонт на линии электропередачи «Днепровская». Как уточнили в МАГАТЭ, сами работы продлятся несколько дней.

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