ЗАЭС снова обесточена из-за отключения линии электропередачи

После отключения энергоблоки ЗАЭС перевели на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование сработало штатно, без сбоев.
На Запорожской АЭС заявили, что сотрудники станции следят за показателями работы техники. Специалисты в полном объеме выполняют все процедуры, чтобы поддерживать безопасное состояние энергоблоков. Уровень радиации на территории Запорожской АЭС и вокруг нее держится в рамках естественных значений и не выходит за пределы допустимых норм.
Это уже второй блэкаут за последнюю неделю. Предыдущий случай был зафиксирован 5 июня — тогда тоже отключили линию «Ферросплавная-1». Уже 6 июня ее снова ввели в работу.
Сейчас станция получает электричество для собственных нужд с правого берега Днепра, который контролирует Украина. Используются две линии: основная 750 кВ «Днепровская» и резервная 330 кВ «Ферросплавная-1». Однако «Днепровская» отключена еще с конца марта из-за повреждения опор ЛЭП.