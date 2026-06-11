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Перепутал педали: водитель попавшего в ДТП автобуса в Екатеринбурге рассказал подробности

Водитель попавшего в смертельное ДТП перепутал педали газа и тормоза.

Водитель маршрутного автобуса, который 10 июня в Екатеринбурге протаранил пешеходов, дал показания следователям. Он признался, что перепутал педали газа и тормоза. Свою ошибку мужчина объяснил резким ухудшением самочувствия.

«В начале думал тормоз нажал, я стоял, это был газ. Потом я чувствую — куда-то еду, тормоз нажал», — рассказал водитель на допросе. Видеозапись показаний опубликовал Следственный комитет.

Мужчина, как он рассказал в беседе с «Известиями», хотел быстрее проехать перекрёсток на зелёный сигнал. В этот момент у него сильно заболела голова, в итоге вместо торможения нажал на газ. Он подчеркнул, что не помнит деталей аварии. Жертвами ДТП стали четыре человека, ещё пятеро пострадали.

Ранее в отношении водителя и руководства автотранспортного предприятия были возбуждены уголовные дела. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии, включая техническое состояние автобуса и состояние здоровья водителя.