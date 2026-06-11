Перепутал педали: водитель попавшего в ДТП автобуса в Екатеринбурге рассказал подробности

Мужчина, как он рассказал в беседе с «Известиями», хотел быстрее проехать перекрёсток на зелёный сигнал. В этот момент у него сильно заболела голова, в итоге вместо торможения нажал на газ. Он подчеркнул, что не помнит деталей аварии. Жертвами ДТП стали четыре человека, ещё пятеро пострадали.