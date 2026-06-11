Пенсионерка из Хабаровского края дважды слетала в Москву по требованию аферистов

Они убедили свою жертву, что ей необходимо задекларировать средства в спецотделе, который находится в Москве. Женщина отправилась в столицу, где отдала неизвестному 1,5 миллиона рублей, думая, что это представитель силовой структуры. Дома ей снова позвонили и внушили, что деньги она передала мошеннику, который находится в розыске. Чтобы избежать наказания, ей якобы надо срочно привезти еще миллион в спецотдел. Пенсионерка заняла деньги и опять полетела в Москву, где передала сверток с наличными курьеру. Выждав указанное время и не получив обратно свои накопления, обратилась в полицию.